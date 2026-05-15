Milan Zlatan Ibrahimovic trama nell' ombra | ecco chi vuole far fuori

Negli ultimi tempi si sono diffuse voci circa un possibile conflitto tra Zlatan Ibrahimovic e la proprietà del club, con alcune indiscrezioni che suggeriscono un interesse di alcune parti a escluderlo. Ibrahimovic, che ha ricoperto il ruolo di volto pubblico per un anno, non risultava essere un dipendente diretto del club, ma consigliere di un fondo di investimento proprietario della squadra. La sua presenza sul campo e nelle dichiarazioni ha attirato l’attenzione, alimentando sospetti su manovre nascoste.

Per un anno Zlatan Ibrahimovic è stato volto e voce del Milan. Parlava tanto, perfino troppo, e ci si domandava a che titolo, visto che non risultava dipendente del club bensì consigliere di Red Bird, fondo proprietario del Milan. Poi è sparito dietro le quinte. Da frontman a regista occulto. Dall’onnipresenza all’invisibilità. Niente più apparizioni ufficiali e dichiarazioni ai microfoni, come aveva richiesto Furlani, l’ad del Milan? Allora molte più trame nell’ombra. Volevano ridimensionarlo e lui ha capito come beneficiare del suo strano ruolo: avrebbe avuto tempo e modo di muovere i fili più importanti nei momenti decisivi. Tipo questo. Ibrahimovic, in silenzio, sta spingendo fuori dal Milan contemporaneamente tutti gli altri, tranne Moncada che è dalla sua parte ma ha un ruolo minore, non essendo più direttore sportivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Zlatan Ibrahimovi Ruud Gullit | #Shorts

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