La Sampdoria ha annunciato la composizione dello staff tecnico che supporterà l’allenatore Attilio Lombardo nel restante periodo della stagione. Tra le novità figura l’ingresso di un nuovo collaboratore tecnico, Thomassen. La società ha comunicato ufficialmente i nomi del team che affiancherà Lombardo, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle specifiche responsabilità di ciascun membro.

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© Calcionews24.com - Sampdoria, definito lo staff di Lombardo: in arrivo Thomassen! Ecco chi è

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