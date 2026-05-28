Un autotreno è uscito di strada sull'Aurelia a Orbetello Scalo e si è schiantato contro una casa disabitata. Il conducente ha perso il controllo del veicolo pesante, che ha attraversato la carreggiata e terminato la corsa contro il fabbricato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non risultano feriti gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e le operazioni di rimozione del mezzo.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante, finendo la sua corsa contro un fabbricato disabitato. Salvato dai vigili del fuoco, è stato portato in ospedale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Autotreno fuori strada sull'Aurelia si schianta contro una casa a Orbetello Scalo, le immagini dell'incidente

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