Auto esce di strada e finisce contro il muro di una casa sfondandolo

Nelle prime ore di giovedì a Sanguinetto, un’auto è uscita di strada e ha finito contro il muro di una casa, sfondandolo. La vettura ha provocato danni alla struttura e si è fermata sul lato opposto rispetto alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Il giovane guidatore è stato condotto per accertamenti all'ospedale di Legnago, dopo l'incidente avvenuto a Sanguinetto nelle prime ore di giovedì. L'abitazione è stata dichiarata inagibile a causa dei danni riportati Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale avvenuto nelle prime ore di giovedì a Sanguinetto. Erano circa le 6.30 e l'auto condotta da un giovane classe 1992 di origine straniera stava percorrendo via Rangona quando, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, sarebbe uscita autonomamente di strada in prossimità di una curva. Il veicolo è andato a sbattere contro il muro dell'abitazione situata al civico 11, provocando importanti danni strutturali: nella parete infatti si è creato un buco. 🔗 Leggi su Veronasera.it

