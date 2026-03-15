L' auto esce di strada paura nella notte per cinque giovani

Nella serata di ieri, poco prima delle 21, un'auto con cinque giovani a bordo è uscita di strada lungo la SS45bis, in direzione Pontevico. L'incidente ha causato una certa preoccupazione e ha attivato immediatamente i soccorsi in codice rosso. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei passeggeri, ma l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori è stato rapido.

In un primo momento si era temuto il peggio. L'allarme aveva fatto scattare i soccorsi in codice rosso: poco prima delle 21 di ieri sra un'auto con a bordo cinque persone è uscita di strada lungo la SS45bis, direzione Pontevico. La gravità della segnalazione ha mobilitato un contingente imponente. Sul posto sono confluite ambulanze da Leno, Verolanuova e Brescia, supportate da due automediche arrivate d'urgenza da Brescia e Cremona. Insieme ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Verolanuova per mettere in sicurezza l'area e gestire la viabilità sulla statale. Nonostante il forte impatto e il timore iniziale, il quadro clinico dei coinvolti si è fortunatamente stabilizzato durante le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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