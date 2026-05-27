Il sistema parcheggi a confronto A Firenze la sosta è un salasso | Milano e Bologna costano meno

Firenze, 27 maggio 2026 – A Firenze parcheggiare non è più soltanto una questione di traffico o comodità: è diventato un costo vero e proprio della vita in città. E se Milano ha costruito un sistema pensato per fermare le auto ai margini e Bologna ha scelto una politica più graduale, il capoluogo toscano continua a muoversi in equilibrio precario tra turismo, Ztl, cantieri e carenza cronica di stalli. Parcheggi di struttura. Negli ultimi anni Firenze ha puntato molto di più sui parcheggi di struttura: sotterranei o multipiano disseminati attorno all’area Unesco. Il problema è che le tariffe, soprattutto in quelli vicini al centro storico, sono ormai vicine a quelle milanesi, senza però avere la stessa rete di interscambio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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