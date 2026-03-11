Guardia di Finanza controlli nel Sannio | scoperti lavoratori in nero

La Guardia di Finanza ha effettuato controlli nel Sannio, riscontrando diversi lavoratori irregolari e in nero. Durante le verifiche sono state elevate sanzioni per pagamenti non conformi alle norme e sono stati individuati impianti di videosorveglianza installati senza autorizzazione. Le operazioni hanno coinvolto diverse aziende e hanno portato alla constatazione di pratiche illecite nel settore del lavoro e della sicurezza.

Dall’inizio dell’anno la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo sul sommerso da lavoro, ha effettuato nove attività ispettive presso diverse società della provincia. L’esito ha portato alla scoperta di quattro dipendenti non regolarmente dichiarati. In particolare, i militari del Gruppo di Benevento, a seguito di un accesso presso un’attività commerciale di San Leucio del Sannio, hanno riscontrato che un dipendente era privo delle prescritte coperture previdenziali, mentre un altro lavoratore risultava non regolarmente inquadrato. È stato inoltre rilevato un sistema di videosorveglianza installato senza le necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Guardia di Finanza, controlli nel Sannio: scoperti lavoratori “in nero” Articoli correlati Leggi anche: Subaffitti in nero in piazza Garibaldi, sei casi scoperti dalla guardia di finanza. Il prefetto: "Controlli anche in altri quartieri" Lavoro nero a Caltanissetta: controlli della Guardia di Finanza scoprono 35 lavoratori irregolariABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche nei settori della ristorazione e dell’edilizia Nei primi mesi dell’anno la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha... Aggiornamenti e notizie su Guardia di Finanza controlli nel Sannio... Temi più discussi: Carburanti, la Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera; Crisi petrolifera: rafforzati i controlli sui prezzi dei carburanti in Italia; Caro carburante, scattano anche in Veneto i controlli della Guardia di Finanza ai distributori; Il prezzo dei carburanti alle stelle: la Guardia di Finanza intensifica i controlli. Controlli a tappeto sui prezzi dei carburanti. La Guardia di Finanza sequestra un distributore abusivoLa Guardia di Finanza di Foggia ha scoperto e sequestrato un distributore di carburanti abusivo. Nell’ambito dei controlli sui prezzi dei carburanti lungo tutto il territorio provinciale, ... quotidianodipuglia.it Calabria, la Guardia di Finanza intensifica i controlli sui carburanti: focus su trasparenza dei prezzi e frodiIn relazione alle recenti tensioni registrate sui mercati energetici internazionali, connesse all’acuirsi della crisi geopolitica nell’area mediorientale e ai possibili riflessi sull’andamento dei pre ... strettoweb.com CARBURANTI, CONTROLLI RAFFORZATI IN CALABRIA: LA GUARDIA DI FINANZA MONITORA PREZZI E FILIERA A Catanzaro le Fiamme Gialle intensificano le verifiche su distributori e operatori del settore energetico per prevenire speculazioni e frodi fisca - facebook.com facebook Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Padova #Cinofili #NoiconVoi x.com