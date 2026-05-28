AutOfHome è un’associazione creata da genitori con l’obiettivo di supportare i figli nella crescita. Fondata a Milano il 28 maggio 2026, nasce da un desiderio condiviso di offrire aiuto e sostegno alle nuove generazioni. La struttura si propone di realizzare progetti e iniziative dedicate a favorire lo sviluppo dei giovani. La nascita dell’associazione si basa sulla volontà di mettere insieme risorse e competenze per creare attività utili ai figli delle famiglie coinvolte.

Milano, 28 maggio 2026 – Si chiama AutOfHome. E' un'associazione. E come spesso capita è nata da un desiderio comune a tutti i genitori: aiutare i propri figli a crescere. E quando i propri figli sono autistici, crescere può essere un po' meno semplice. E crescere insieme, facendo cose divertenti e utili, può essere un po' più facile (ma questo vale per tutti). Così un gruppo di genitori incontratisi “per caso” al Centro pediatrico per l’autismo dell’ospedale San Paolo di Milano (un’eccellenza in materia) ha pensato bene di coinvolgere i propri figli in attività non strettamente terapeutiche ma che li aiutassero a socializzare: gite, visite a musei, opere alla Scala, aperitivi, compleanni insieme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - AutOfHome, insieme si fanno cose eccezionali

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