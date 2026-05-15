Luis Enrique e Arteta sono due allenatori che danno priorità all’identità della squadra, adottando approcci distinti rispetto ad altri colleghi. Durante le partite, un portiere ha calciato intenzionalmente la palla oltre la linea di fondo, senza tentare di mantenere il possesso. Questi comportamenti sono stati notati nelle recenti sfide di campionato, suscitando discussioni sulle strategie e sui metodi adottati in campo. La loro condotta si distingue per alcune scelte che si discostano dagli schemi più tradizionali.

Diceva Ugo Foscolo che l'arte non consiste nel rappresentare cose nuove, ma nel rappresentarle con novità. Il confine è sottile ma fa la differenza. A calcio, per esempio, si gioca al mondo da quasi due secoli e nonostante il gioco e chi lo interpreta siano cambiati tante volte il concetto resta sempre lo stesso: una palla, i piedi per trattarla, due porte e vince chi infila più volte lo strumento in quella avversaria. La differenza la fanno i dettagli, e lo dimostrano gli allenatori che oggi arrivano a giocarsi la finale della competizione più importante al mondo. Luis Enrique e Mikel Arteta hanno parecchie cose in comune. Entrambi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luis Enrique e Arteta fanno cose che gli altri non fanno

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Perché Psg-Arsenal sarà una bella finale | UN CENTIMETRO ALLA VOLTA – Paolo Condò

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