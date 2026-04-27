Tra pannolini e red carpet, Eva Mendes racconta come tiene accesa la scintilla con Ryan Gosling. La ricetta? Uscite regolari, posti poco frequentati e quelle che lei definisce ironicamente "cose innominabili". Non è facile essere la coppia più osservata del mondo e riuscire comunque a farsi i fatti propri, eppure Eva Mendes e Ryan Gosling ci riescono. L'attrice, impegnata a lanciare il suo ultimo progetto One Last Thing, si è sbottonata con PEOPLE su come lei e il marito gestiscano il tempo insieme. Cinema e segreti: le "cose innominabili" della vita a due Niente eccessi, a quanto pare. Il trucco sta tutto nel sapersi nascondere per Eva Mendes e Ryan Gosling: "Se vuoi attenzione, vai in certi posti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Eva Mendes e Ryan Gosling riescono ancora a stare insieme perché: "Fanno cose innominabili"

Eva Mendes can handle Ryan Gosling kissing costars in the rain, but she’s drawing the line at this.

Notizie correlate

Ryan Gosling sorprende la moglie Eva Mendes in Tv: perché per 10 anni non si sono mostrati insieme in pubblicoRyan Gosling da Jimmy Fallon ha fatto una sorpresa alla moglie Eva Mendes, presente negli studi dello show, nel backstage, in occasione del suo...

Eva Mendes e Ryan Gosling appaiono insieme per la prima volta dopo dieci anniNegli ultimi giorni, l'attore canadese ha rilasciato una serie di interviste e partecipato a diverse apparizioni televisive per promuovere il suo...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Ryan Gosling: Sono cresciuto tra donne e programmato per pensare con la mia parte emotiva.

Eva Mendes e Ryan Gosling riescono ancora a stare insieme perché: Fanno cose innominabiliTra pannolini e red carpet, Eva Mendes racconta come tiene accesa la scintilla con Ryan Gosling. La ricetta? Uscite regolari, posti poco frequentati e quelle che lei definisce ironicamente cose innom ... movieplayer.it

Eva Mendes e Ryan Gosling si sono sposati (in segreto)?Da giorni gira voce che Eva Mendes e Ryan Gosling, legati da undici anni e genitori di due bambine, si siano sposati in segreto. E ora la stessa attrice sembra aver confermato, accidentalmente, ... vanityfair.it