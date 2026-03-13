Dopo un nuovo episodio di violenza contro un autobus della linea 15 nel quartiere Lido Azzurro, Kyma Mobilità ha deciso di sospendere temporaneamente le corse serali di quella linea. La decisione riguarda le corse che collegano il Lido Azzurro durante le ore serali, in risposta agli atti di vandalismo che si sono verificati nella zona. La misura rimarrà in vigore fino a nuove comunicazioni.

Tarantini Time Quotidiano Dopo l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un autobus della linea 15 nel quartiere Lido Azzurro, Kyma Mobilità ha deciso di sospendere temporaneamente parte del servizio di trasporto pubblico nella zona nelle ore serali. L’episodio più recente risale al 10 marzo scorso, quando un autobus è stato colpito da una violenta sassaiola che ha mandato in frantumi i vetri del mezzo. Solo per una fortunata coincidenza l’attacco non ha provocato feriti tra i passeggeri e l’autista, ma l’accaduto ha spinto l’azienda a intervenire con una misura straordinaria. A partire dal 16 marzo, infatti, il collegamento con il quartiere Lido Azzurro verrà sospeso nelle ore serali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sassaiola contro autobus, sospese le corse serali della linea 15 per Lido Azzurro

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