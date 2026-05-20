Scatta il piano rubinetti aperti | ecco come Aica avrà a disposizioni tutte le autobotti necessarie per soddisfare le richieste

Licata, Agrigento, Joppolo Giancaxio, San Biagio Platani, Ravanusa, Racalmuto, Raffadali, San Giovanni Gemini, Grotte, Cammarata e Sciacca. Sono questi i Comuni (nell'elenco acquisito da AgrigentoNotizie ne manca uno rispetto ai 12 indicati ndr) che firmeranno entro oggi, almeno questo è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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