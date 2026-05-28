Un'auto si è cappottata questa mattina sulla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, provocando una lunga fila di veicoli e traffico bloccato in direzione Firenze. L’incidente si è verificato nel tratto tra Pontedera e la zona di accesso alla città, con le auto ferme per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma la circolazione ha subito forti rallentamenti per tutta la mattinata.

Pontedera, 28 maggio 2026 – Traffico in tilt e chilometri di code sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, più nota come FiPiLi, a causa di un brutto incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 28 maggio. Poco dopo le 12,30, il tratto della superstrada compreso tra le uscite di Pontedera Ovest -Ponsacco e Pontedera Est è diventato teatro di un ribaltamento che ha paralizzato la circolazione in direzione di Firenze. Un'automobile, per dinamiche ancora da chiarire, ha improvvisamente perso aderenza con l'asfalto, finendo per capovolgersi al centro della carreggiata e ostruendo il passaggio degli altri veicoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto cappotta in Fi-Pi-Li: traffico paralizzato verso Firenze

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