Auto nel porto canale morta la donna alla guida
Una donna di 50 anni residente a Cesena è morta nella notte tra martedì e mercoledì dopo aver perso il controllo dell'auto e finito nel porto canale di Cesenatico. La vettura è finita in acqua e la donna è stata trovata senza vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.
Una donna di 50 anni residente a Cesena è deceduta nella notte fra martedì e mercoledì, finendo con la propria auto nelle acque del porto canale di Cesenatico. È accaduto attorno all’1.30, quando la Lancia Musa su cui viaggiava la donna, è precipitata dalla banchina dopo una manovra nei pressi del ristorante Urbano sull’asta di Ponente. Secondo le testimonianze di alcuni ragazzi che hanno dato l’allarme, la 50enne avrebbe accelerato prima di finire in acqua. Sul posto sono giunti i militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico comandati dal tenente di vascello Emanuela Colì, i carabinieri, un’ambulanza del 118 ed i sommozzatori dei Vigili del fuoco, che hanno impiegato anche una grossa gru, con la quale poco prima delle 4 la Lancia Musa è stata issata sulla banchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Tragedia nella notte a Cesenatico, unauto è finita nelle acque del Porto Canale. Morta una donna
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