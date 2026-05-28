auto nel porto canale morta la donna alla guida

Notizia in breve

Una donna di 50 anni residente a Cesena è morta nella notte tra martedì e mercoledì dopo aver perso il controllo dell'auto e finito nel porto canale di Cesenatico. La vettura è finita in acqua e la donna è stata trovata senza vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.