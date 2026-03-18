Auto investe e uccide una 29enne finlandese a Reggio Calabria e fugge caccia al pirata della strada

Una donna di 29 anni finlandese è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada a Reggio Calabria. L'auto coinvolta nell’incidente è fuggita subito dopo aver colpito la vittima. La polizia ha avviato le indagini per individuare il veicolo e il conducente responsabile dell’incidente. La scena si è svolta nella zona centrale della città, dove si sta cercando di raccogliere tutte le testimonianze disponibili.

La ragazza stava attraversando la strada quando è stata centrata dall'auto a Reggio Calabria, il pirata della strada è fuggito senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Auto investe e uccide una 29enne finlandese a Reggio Calabria e fugge, caccia al pirata della strada Articoli correlati Reggio Calabria, 29enne finlandese travolta e uccisa: caccia al pirata della stradaTragedia nella notte a Reggio Calabria, dove una giovane donna di 29 anni, di nazionalità finlandese, ha perso la vita dopo essere stata investita da... Reggio Calabria, investe e uccide una giovane di 29 anni mentre attraversa: è caccia al pirata della stradaABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale a Reggio Calabria Una giovane donna di 29 anni, di nazionalità finlandese, ha perso la vita dopo essere... Contenuti e approfondimenti su Reggio Calabria Temi più discussi: Simula incidente e si fa consegnare da anziano 2600 euro, arrestato; Mef, per taglio accise devono verificarsi tutte le condizioni previste; Incidente mortale a Reggio Calabria, perde la vita un 18enne di Arghillà: fatale lo scontro tra il suo scooter e un’auto; Samo (RC) : continua l’ascesa professionale della dottoressa Giovanna Carrà. Auto investe e uccide una 29enne finlandese a Reggio Calabria e fugge, caccia al pirata della stradaUna ragazza di 29 anni finlandese è stata travolta e uccisa a Reggio Calabria da un pirata della strada, adesso ricercato dalla polizia locale. La vittima era da sola quando, attraversando la strada, ... virgilio.it Reggio Calabria, pirata della strada investe e uccide una donnaLa vittima è una cittadina finlandese di 29 anni, morta sul colpo dopo essere stata falciata mentre attraversava. L’incidente nel cuore della notte ... quotidiano.net Pirata della strada investe e uccide una donna a Reggio Calabria. La vittima è una cittadina finlandese di 29 anni. #ANSA - facebook.com facebook "Un'importantissima iniziativa che riguarda la Città di Reggio Calabria e la sua Area metropolitana sarà l'oggetto di un evento che si terrà domani". Sale la curiosità x.com