Auto in fiamme durante la marcia | intervento dei vigili del fuoco nell' agro

Notizia in breve

Un’auto ha preso fuoco mentre era in movimento lungo una strada rurale. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Il conducente si è fermato e ha abbandonato il veicolo senza riportare ferite. L’incendio ha danneggiato la parte anteriore dell’auto, ma il veicolo non ha più potuto essere recuperato. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi, ma non si sono registrati altri feriti.