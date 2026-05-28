Auto in fiamme durante la marcia | intervento dei vigili del fuoco nell' agro

Da brindisireport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’auto ha preso fuoco mentre era in movimento lungo una strada rurale. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Il conducente si è fermato e ha abbandonato il veicolo senza riportare ferite. L’incendio ha danneggiato la parte anteriore dell’auto, ma il veicolo non ha più potuto essere recuperato. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi, ma non si sono registrati altri feriti.

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CISTERNINO - L'auto ha preso fuoco durante la marcia, ma fortunatamente il conducente si è messo in salvo ed è rimasto illeso. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni è intervenuta sul posto, ha domato le fiamme e ha messo in sicurezza l'area.È accaduto nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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