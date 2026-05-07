Nella prima mattinata di oggi, nel Comune di Grottolella, un'auto parcheggiata in un'area privata è stata avvolta dalle fiamme. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Al momento, non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze legate all'evento. La causa dell'incendio non è ancora stata chiarita.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione nella prima mattinata di oggi nel comune di Grottolella, dove un’autovettura parcheggiata all’interno di un’area privata è stata interessata da un incendio. L’allarme è scattato intorno alle ore 6:00 in via della Repubblica. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, partita dalla sede di via Zigarelli, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area, evitando che il rogo potesse propagarsi o causare ulteriori danni. Presenti anche i Carabinieri di Avellino, impegnati negli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto in fiamme all’alba: intervento dei Vigili del Fuoco

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