Auto elettriche in Europa | balzo del 19,7% l’Italia resta ultima
Le vendite di auto elettriche in Europa sono aumentate del 19,7% nel primo trimestre, mentre in Italia la quota di mercato si ferma all’8,5%. La crescita complessiva europea evidenzia un’accelerazione del settore, ma l’Italia mantiene una posizione più arretrata rispetto ad altri paesi. La tecnologia cinese utilizzata nelle auto Volvo solleva questioni sulla sicurezza, con alcuni dubbi sul livello di protezione offerto.
? Domande chiave Perché l'Italia resta ferma all'8,5% mentre l'Europa accelera?. Come influisce la tecnologia cinese sulla sicurezza delle auto Volvo?. Perché gli incentivi italiani hanno creato solo un picco temporaneo?. Cosa cambierà per i consumatori con la nuova apertura statunitense?.? In Breve Ibridi al 38,2% di quota di mercato contro il 30,2% di benzina e diesel.. Quota elettrica italiana all'8,5% contro la media europea del 19,7%.. Volvo ottiene via dagli USA per componenti cinesi di Zhejiang Geely Holding.. Immatricolazioni elettriche italiane cresciute del 73% ad aprile per incentivi di ottobre.. Le immatricolazioni di veicoli elettrici in Europa sono cresciute fino al 19,7% nel primo quadrimestre dell’anno, segnando un salto rispetto al 15,3% registrato nello stesso periodo del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Le AUTO CINESI hanno davvero INVASO lITALIA nel 2025
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