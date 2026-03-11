Volkswagen | 4 milioni di auto elettriche in Europa

Il Gruppo Volkswagen ha immatricolato in Europa quattro milioni di veicoli elettrici, segnando un traguardo importante per l’azienda. Questo risultato testimonia la crescita della domanda per le auto a zero emissioni e la presenza del marchio nel mercato europeo. La cifra rappresenta un aumento significativo rispetto agli anni precedenti, confermando l’impegno del gruppo nel settore delle vetture elettriche.

Il Gruppo Volkswagen ha raggiunto una soglia storica di quattro milioni di veicoli elettrici immatricolati in Europa, consolidando la sua leadership nel mercato del Vecchio Continente. Questo traguardo, ottenuto nel 2025, si inserisce in un panorama competitivo segnato dalla pressione dei marchi cinesi e da un contesto normativo in evoluzione. Mentre il settore automotive affronta sfide legate ai dazi internazionali e alla transizione energetica, il colosso tedesco mantiene una strategia basata sul pragmatismo e sulla flessibilità tecnologica. La presenza di Stefano Sordelli, Direttore Group Press, Communications & External Relations per l’Italia, a KEY 2026 a Rimini ha offerto uno spaccato chiaro sulle dinamiche attuali e future. 🔗 Leggi su Ameve.eu

