Secondo i dati della Commissione Europea, le bollette elettriche in Italia sono le più alte del continente, con un costo medio di 116 euro al megawattora. In confronto, la media europea si ferma a 85 euro al megawattora. Questa differenza si traduce in costi maggiori per i consumatori italiani rispetto a quelli di altri Paesi europei. La fotografia delle tariffe evidenzia come i prezzi dell'energia siano significativamente più elevati nel nostro Paese rispetto alla media europea.

In Italia paghiamo l’ elettricità più alta d’Europa. La fotografia è stata scattata dalla Commissione Europea e ci racconta di un costo medio che in Europa è di 85 euro al megawattora, mentre in Italia è di 116 euro al megawattora. Secondo la Commissione, per abbassare il costo dell’elettricità bisogna puntare sul risparmio energetico, sulle energie rinnovabili e sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Ma perché proprio in Italia l’energia costa così tanto? Anche in questo caso la risposta ci è arrivata dalla Commissione Europea, che analizza i dati degli ultimi quattro anni dall’attuazione del RePowerEu. La replica è che l’ Italia dipende dal gas naturale e, inoltre, è poco flessibile in termini di fonti non fossili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bollette elettriche in Italia più care del resto d’Europa, perché paghiamo così tanto

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