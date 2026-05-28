Auto elettriche è vero boom a causa dei prezzi dei carburanti?

Le vendite di auto elettriche in Europa sono aumentate significativamente negli ultimi mesi, anche in Italia. I dati indicano una crescita più rapida rispetto agli anni precedenti, con un incremento delle immatricolazioni. Questa tendenza si verifica parallelamente all’aumento dei prezzi dei carburanti, che spinge i consumatori a preferire veicoli a zero emissioni. La correlazione tra il costo del carburante e l’interesse per le auto elettriche è evidente nei numeri di mercato.

Le elettriche crescono in Europa, Italia compresa. Esiste una correlazione tra l'aumento delle vendite delle auto green parallelo alle quotazioni elevate dei carburanti tradizionali?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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