Il mercato delle auto elettriche in Europa ha registrato un incremento del 51% a marzo, segnando una crescita senza precedenti. L’aumento è stato influenzato dall’aumento dei prezzi del carburante e dalla guerra in Medio Oriente, che hanno portato più consumatori a scegliere veicoli a zero emissioni. La tendenza mostra una forte accelerazione nel settore dell’auto elettrica, spinta da fattori economici e geopolitici.

Vola il mercato delle auto elettriche in Europa, spinto dalla guerra in Medio Oriente e dal caro carburante. I numeri diffusi da E-Mobility Europe e dalla società di ricerca New Automotive parlano di un vero e proprio boom. Nel primo trimestre dell’anno, le immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria sono cresciute di oltre il 30% su base annua, arrivando a sfiorare quota 560 mila unità nei principali mercati del continente. Ancora più impressionante il dato di marzo: oltre 224 mila nuove immatricolazioni nei 15 Paesi monitorati, con un balzo del 51% rispetto allo stesso mese del 2025. La quota di mercato ha così raggiunto il 22%: in pratica, più di un’auto nuova su cinque è elettrica.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Auto elettriche, boom senza precedenti: +51% a marzo, l’Europa accelera trainata dal caro carburanti

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