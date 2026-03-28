Le associazioni dei consumatori in regione hanno richiesto l’intervento dei prefetti a causa dell’incremento dei prezzi dei carburanti. La richiesta arriva in un momento in cui si registra un rialzo delle tariffe e si cercano misure per prevenire possibili pratiche speculative nel settore. La questione è stata sollevata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti proposti o sulle modalità di intervento.

L’iniziativa arriva dopo la richiesta urgente che le associazioni dei consumatori a livello nazionale hanno inviato, qualche giorno fa, alla presidente del Consiglio Le associazioni dei consumatori abruzzesi chiedono l’intervento dei prefetti alla luce dell'aumento dei prezzi dei carburanti e per la prevenzione di speculazioni”. Adoc Adiconsum, Federconsumatori e Protezione consumatori hanno inviato ai prefetti delle quattro province sottolineando la crescente preoccupazione dei cittadini in merito ai recenti aumenti dei prezzi dei carburanti, riconducibili anche alle attuali tensioni internazionali e ai conflitti in corso. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Aumentano i prezzi dei carburanti, le associazioni dei consumatori abruzzesi chiedono l’intervento dei prefetti

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