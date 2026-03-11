Ponte mobile sulla Fi-Pi-Li traffico riaperto alle auto | Ora gli interventi definitivi

Il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li, situato all'altezza della Darsena Toscana, è stato riaperto al traffico martedì 10 marzo alle 17, dopo il crollo verificatosi venerdì scorso a causa del cedimento del sistema di sollevamento. La riapertura avviene con limitazioni, mentre sono in corso gli interventi finali per completare i lavori di ripristino.

Il sindaco Luca Salvetti sottolinea i tempi record dopo il cedimento di venerdì scorso. Per la circolazione dei tir serviranno ancora delle verifiche Il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li all'altezza della Darsena Toscana, collassato venerdì scorso a causa del cedimento del sistema di sollevamento, è stato riaperto al traffico - seppur con limitazioni - dalle 17 di martedì 10 marzo. A distanza di quattro giorni dall'incidente, dunque, una delle principali arterie che conducono nella zona portuale, è tornata operativa. Il sindaco Luca Salvetti ha sottolineato come il lavoro effettuato per ridurre sensibilmente i tempi del disagio rappresenti un “esempio di grande prontezza ed efficienza delle numerose realtà coinvolte”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

