Ponte mobile sulla Fi-Pi-Li traffico riaperto alle auto | Ora gli interventi definitivi

Da livornotoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li, situato all'altezza della Darsena Toscana, è stato riaperto al traffico martedì 10 marzo alle 17, dopo il crollo verificatosi venerdì scorso a causa del cedimento del sistema di sollevamento. La riapertura avviene con limitazioni, mentre sono in corso gli interventi finali per completare i lavori di ripristino.

Il sindaco Luca Salvetti sottolinea i tempi record dopo il cedimento di venerdì scorso. Per la circolazione dei tir serviranno ancora delle verifiche Il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li all'altezza della Darsena Toscana, collassato venerdì scorso a causa del cedimento del sistema di sollevamento, è stato riaperto al traffico - seppur con limitazioni - dalle 17 di martedì 10 marzo. A distanza di quattro giorni dall'incidente, dunque, una delle principali arterie che conducono nella zona portuale, è tornata operativa. Il sindaco Luca Salvetti ha sottolineato come il lavoro effettuato per ridurre sensibilmente i tempi del disagio rappresenti un “esempio di grande prontezza ed efficienza delle numerose realtà coinvolte”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Calambrone, il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li esce dalle guide: caos in porto, traffico paralizzatoLo scarrellamento a causa del probabile cedimento delle cerniere della campata mobile.

Ponte mobile collassato in Fi-Pi-Li: "Mercoledì 11 la riapertura al traffico, deviazione per i mezzi pesanti"A fare il punto della situazione dopo il cedimento della struttura è Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze Avanti con la...

Contenuti utili per approfondire Ponte mobile

Temi più discussi: Il ponte mobile sulla FiPiLi esce dalle guide, caos in porto e traffico in tilt; Fi-Pi-Li, cede il ponte mobile: porto industriale paralizzato. Ecco entro quando vogliamo riaprirlo – Video; Cede ponte mobile a Livorno, accesso al porto da una sola strada; Livorno, si rompe un pistone del ponte che dalla FiPiLi porta agli imbarchi: nessun ferito e traffico interrotto e poi riaperto (su un altro ponte).

Livorno, riaperto il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li verso la Darsena ToscanaIl sindaco Luca Salvetti annuncia la riapertura dopo il cedimento del sistema di sollevamento avvenuto venerdì 6 marzo: traffico ripristinato ... gonews.it

ponte mobile sulla fiFipili, ponte collassato a Livorno: riapertura mercoledì 11. Ma i tir deviati sul MogadiscioIl ponte mobile sulla Fi-Pi-Li a Livorno potrà essere riaperto al traffico veicolare da mercoledì 11 marzo 2026, ma il transito dei mezzi pesanti sarà spostato sul ponte adiacente di viale Mogadiscio. firenzepost.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.