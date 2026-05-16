Australia uomo muore dopo attacco di squalo al largo di Perth
Un uomo di 38 anni è deceduto questa mattina dopo essere stato morso da uno squalo bianco lungo circa quattro metri al largo dell'isola di Rottnest, a circa 31 chilometri da Perth, nell'Australia occidentale. L'incidente si è verificato nelle acque vicino all'isola, dove l'uomo si trovava probabilmente per attività ricreative. Le autorità hanno confermato il decesso e stanno indagando sull'incidente. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sulla presenza di altri bagnanti è stato ancora comunicato.
(Adnkronos) – Un uomo di 38 anni è stato ucciso questa mattina da un grande squalo bianco, lungo quattro metri, che lo ha morso al largo dell'isola di Rottnest, 31 chilometri da Perth, nell'Australia occidentale. Lo ha riferito la polizia locale spiegando che "purtroppo, non è stato possibile rianimare l'uomo". La polizia ha quindi rivolto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Australia, quattro attacchi di squali in 48 ore: chiuse le spiagge di Sydney
Sullo stesso argomento
Milan, confermata la tournée estiva in Australia: Perth candidata al bisIl Milan guarda già alla prossima estate e prepara una nuova tournée internazionale.
Squalo mako urta barca al largo di Gallipoli, paura tra i diportistiMomenti di paura al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, avrebbe urtato un’imbarcazione da diporto...