Australia uomo muore dopo attacco di squalo al largo di Perth

Un uomo di 38 anni è deceduto questa mattina dopo essere stato morso da uno squalo bianco lungo circa quattro metri al largo dell'isola di Rottnest, a circa 31 chilometri da Perth, nell'Australia occidentale. L'incidente si è verificato nelle acque vicino all'isola, dove l'uomo si trovava probabilmente per attività ricreative. Le autorità hanno confermato il decesso e stanno indagando sull'incidente. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sulla presenza di altri bagnanti è stato ancora comunicato.

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