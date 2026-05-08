All’alba si è verificato un incidente stradale nel Lodigiano, lungo la strada che collega Lodi Vecchio a Tavazzano con Villavesco. Nell’impatto è deceduta una donna di 29 anni, madre di famiglia. La notizia ha portato alla creazione di una raccolta fondi online dedicata alla famiglia della vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la giovane donna non c’è stato nulla da fare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragico incidente sulla strada tra Lodi Vecchio e Tavazzano. Una tragedia si è consumata all’alba lungo la strada che collega Lodi Vecchio a Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi. Maddalena Sangermano, 29 anni, ha perso la vita mentre stava raggiungendo il nuovo posto di lavoro. La giovane donna, residente a Mairano di Casaletto Lodigiano, era alla guida della sua Fiat Punto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto in prossimità di alcune curve nella zona della cascina Santo Stefano. L’auto ribaltata nella scarpata. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il veicolo avrebbe urtato il guardrail che delimita un fossato laterale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Schianto all’alba nel Lodigiano, muore una giovane mamma di 29 anni, aperta raccolta fondi

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