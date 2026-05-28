Australia è stato un grande squalo bianco di 4-5 metri a uccidere l'uomo di origini italiane

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di origini italiane è stato attaccato da uno squalo bianco lungo circa 4-5 metri in Australia nei giorni scorsi. L’incidente si è verificato in mare mentre l’uomo era in acqua. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell’uomo dopo l’attacco.

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Nei giorni scorsi in Australia un uomo di origini italiane è stato attaccato da un grande squalo di 4-5 metri. Le autorità hanno rivelato che nella zona dell'aggressione era stato appena visto un grande squalo bianco, che si ritiene essere l'autore dell'attacco mortale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Australia, squalo bianco gioca con i pescatori

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