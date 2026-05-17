Questa mattina, un sub di 38 anni è stato attaccato da uno squalo bianco lungo circa quattro metri al largo dell’isola di Rottnest, a circa 31 chilometri da Perth, in Australia occidentale. L’attacco ha causato la morte dell’uomo, che si trovava in immersione. In seguito all’incidente, le autorità hanno deciso di chiudere le spiagge della zona e di avviare le operazioni di ricerca. Testimoni riferiscono di turisti in fuga e di un’atmosfera di grande preoccupazione nelle aree vicine.

Un subacqueo di 38 anni è stato ucciso questa mattina da un grande squalo bianco di circa quattro metri al largo dell’isola di Rottnest, a 31 chilometri da Perth, nell’Australia occidentale. L’uomo è stato attaccato violentemente mentre era in immersione e, nonostante i soccorsi, non è stato possibile rianimarlo.La polizia locale ha confermato la morte e rivolto un appello ai turisti affinché prestino maggiore attenzione. Si tratta del primo attacco mortale di squalo in Australia Occidentale dallo scorso marzo, quando un surfista perse la vita. In gennaio un ragazzo di 13 anni era stato ucciso da uno squalo toro nel porto di Sydney. Sull’isola di Rottnest, popolare meta turistica, l’ultimo attacco mortale risaliva al 2011, quando morì un sub di 32 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Australia, squalo bianco di 4 metri sbrana un sub: turisti in fuga, spiagge chiuse

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