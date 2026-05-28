Una causa legale contro 3M in Australia ha raggiunto i 2 miliardi di dollari, chiedendo risarcimenti per i PFAS contaminanti presenti in basi militari. La disputa riguarda la responsabilità dei produttori di plastica e sostanze chimiche nelle contaminazioni ambientali. La causa coinvolge anche la bonifica di almeno 200 siti contaminati, con l'obiettivo di coprire i costi delle operazioni di decontaminazione. La controversia si concentra sulle responsabilità e sui pagamenti necessari per la bonifica ambientale.

? Punti chiave Come influirà questa causa sulla responsabilità dei produttori di plastica?. Chi deve pagare per la bonifica di 200.000 tonnellate di terreno?. Perché 3M è accusata di aver nascosto i dati sulla tossicità?. Quali rischi sanitari comportano le sostanze chimiche nelle basi militari?.? In Breve 28 basi militari australiane colpite da contaminazione da schiume PFAS.. Peter Khalil segnala necessità di trattare 200.000 tonnellate di terreno contaminato.. 3M ha già accettato di pagare 10,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti.. Processo di eliminazione graduale dei prodotti dalle dotazioni difensive iniziato nel 2004.. Il governo australiano ha avviato giovedì una causa legale contro la multinazionale 3M per richiedere oltre 2 miliardi di dollari in danni a causa della contaminazione da PFAS nelle basi della difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Australia contro 3M: causa record da 2 miliardi per i PFAS nelle basi

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