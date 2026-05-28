Aule bollenti studentessa si accascia sul banco durante la lezione ricoverata in ospedale

Da orizzontescuola.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 14:45, il termometro segnava 32 gradi in una scuola. Durante una lezione, una studentessa si è accasciata sul banco e ha avuto bisogno di assistenza medica. È stata trasportata in ospedale per controlli. La scuola ha registrato temperature elevate nonostante il mese di maggio, con ambienti interni caldi e afosi.

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Il termometro elettronico, poco prima delle tre del pomeriggio, segnava 32 gradi. Non siamo in piena estate, ma a maggio. E dentro le aule di quella scuola media, il caldo era diventato invivibile. Ieri mattina, in una scuola di Reggio Emilia, una studentessa di terza media si è accasciata durante una lezione. Insegnanti e collaboratori scolastici l’hanno fatta sdraiare a terra, cercando di rinfrescarla con asciugamani bagnati. È stato allertato il 118. Sul posto è arrivata la Croce Bianca, che ha prestato le prime cure alla giovane e l’ha trasportata al pronto soccorso del vicino ospedale. Il malore, secondo le prime informazioni, sarebbe riconducibile a un colpo di calore. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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