Si accascia sul bus a Milano studentessa di medicina la vede e interviene | così le ha salvato la vita

Una donna colpita da arresto cardiocircolatorio a bordo di un autobus a Milano è stata salvata da una studentessa di radiologia medica che ha assistito all’evento e le ha prestato immediatamente soccorso. La scena si è svolta nel capoluogo lombardo, dove l’intervento rapido della giovane ha permesso di intervenire tempestivamente sulla donna in difficoltà.

La studentessa ha praticato le manovre di rianimazione imparate durante gli studi universitari e poi è stata ringraziata da un medico dal San Raffaele Una studentessa di radiologia medica ha salvato la vita a una donna colpita da arresto cardiocircolatorio a bordo di un autobus a Milano.

