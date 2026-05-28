Audiovideo in Consiglio Sarà sostituito il vecchio impianto

Il consiglio comunale discuterà la sostituzione del vecchio impianto audiovisivo. La proposta deriva da un’interrogazione presentata da una consigliera di opposizione. La richiesta riguarda l’installazione di un nuovo sistema di videoregistrazione e streaming. La questione è stata inserita all’ordine del giorno della prossima seduta. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di esecuzione o sui costi dell’intervento.

L’interrogazione presentata dalla consigliera comunale di opposizione Chiara Serracchiani (nella foto) su quello che lei ha definito "il pessimo funzionamento dell’audio dello streaming del Consiglio comunale " ha prodotto un risultato concreto: l’Amministrazione ha deciso di installare un nuovo impianto audio-video in sala consiliare. Con una comunicazione ufficiale inviata ai consiglieri, infatti, il Comune ha annunciato i lavori di installazione del nuovo impianto che prenderanno il via il 3 giugno per concludersi il 5, oltre a una successiva attività formativa per l’utilizzo delle nuove postazioni. "È la dimostrazione – dice Serrachiani – che quando veniva denunciato uno streaming con audio incomprensibile non fosse un semplice problema tecnico, ma un limite concreto all’esercizio della democrazia e della partecipazione dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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