In Consiglio comunale si discute oggi una mozione presentata da Fratelli d’Italia che chiede di sostituire l’Amministratore Unico. La proposta arriva dopo che si sono evidenziate criticità nell’operato dell’attuale gestione. La richiesta di sostituzione riguarda direttamente la figura di Andrea Bosi, al centro del dibattito, senza che siano stati forniti dettagli sulle motivazioni specifiche. La discussione si svolge in un clima di attenzione su eventuali conseguenze future.

Si discute oggi la mozione presentata da Fratelli d’Italia che chiede al Comune di Modena di sostituire l’Amministratore Unico Andrea Bosi. "La mozione che portiamo in Consiglio Comunale – chiarisce il capogruppo Luca Negrini – è doverosa, anzitutto nei confronti dei cittadini, che continuano a vedere un operato fumoso, dettato più dalla tutela dell’appartenenza politica che dall’interesse della partecipata e della collettività. Andrea Bosi, fin dalla sua nomina, ha dimostrato quanto per lui l’interesse coincidesse più con quello del partito che con quello della trasparenza e della tutela dell’ente. La sua attività, che non ha prodotto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’caso Amo’ in Consiglio: "Operato fallimentare, Andrea Bosi va sostituito"

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