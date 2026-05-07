Dopo quindici anni, le autorità locali sono tornate a camminare sul parchet, un luogo che ha visto crescere molte generazioni di cittadini. Quel pavimento, che un tempo ospitava partite e giochi, ora si trasforma in un elemento di riqualificazione urbana. La presenza delle figure istituzionali ha rappresentato un momento simbolico per il ritorno di un patrimonio condiviso, che si sta rinnovando e adattando alle esigenze della città.

Su quel parquet hanno corso generazioni di lucchesi, inclusi gli esponenti del Consiglio comunale che ieri, dopo 15 anni, sono tornati a camminarci sopra in punta di piedi. La nuova Palestra Bacchettoni non è infatti più solo "un vecchio aneddoto" ma è tornata a disposizione della città per continuare a crescere piccoli, grandi, aspiranti (e anche mancati) atleti, durante le ore scolastiche o negli allenamenti pomeridiani. "Oggi è un giorno di vittoria perché questo è un simbolo dello sport che torna finalmente alla città – ha detto al taglio del nastro il sindaco Mario Pardini, ricordando i tornei di pallamano disputati da studente tra quelle mura - Un percorso che parte prima della nostra amministrazione e che abbiamo portato a termine nei tempi richiesti dal Pnrr con un lavoro di grande qualità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da ”vecchio aneddoto” a impianto per la città. Il parquet ritorna a vivere

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