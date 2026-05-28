Durante il secondo turno a Parigi, Jannik Sinner ha lasciato il campo dopo aver accusato un improvviso malore. Il tennista italiano si è fermato sul campo, visibilmente sofferente, e ha poi abbandonato il terreno di gioco. La partita contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo si è interrotta temporaneamente mentre il giocatore riceveva assistenza medica. Nessun altro dettaglio sulle condizioni di Sinner è stato comunicato.

Attimi di apprensione al Roland Garros per il improvviso problema fisico accusato da Jannik Sinner durante il match di secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Il numero uno del mondo, avanti con grande autorità sul punteggio di 6-3, 6-2, 5-1, si è improvvisamente fermato dopo un evidente calo fisico. Il Roland Garros malore Sinner ha cambiato completamente l’inerzia della partita. L’azzurro ha iniziato a perdere lucidità e intensità, consentendo a Cerundolo di recuperare fino al 5-4 e 0-40 nel terzo set. In quel momento Sinner si è avvicinato alla giudice di sedia chiedendo l’intervento medico. Secondo quanto emerso a bordo campo, il tennista altoatesino avrebbe detto di non sentirsi bene e di avere necessità di vomitare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Attimi di paura per Sinner a Parigi: lascia il campo dopo un improvviso malore

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