Durante il match di Roma, il numero uno del mondo ha avuto un improvviso malore che ha suscitato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Nel secondo set, il giocatore ha mostrato evidenti segni di disagio, tra smorfie di dolore e conati di vomito, portando alla richiesta di un timeout medico. La partita è stata temporaneamente interrotta mentre il giocatore riceveva assistenza medica, creando tensione sul campo. La situazione ha coinvolto anche l’attenzione di coloro che seguivano il match da vicino.

Il numero uno del mondo ha accusato problemi fisici evidenti nel secondo set, tra smorfie di dolore, conati e medical timeout. Per oltre mezz’ora sembrava la solita serata dominata da Jannik Sinner. Un primo set praticamente perfetto contro Daniil Medvedev, ritmo altissimo e pubblico del Foro Italico già pronto a spingere l’azzurro verso un’altra finale agli Internazionali d’Italia. Poi, però, qualcosa è cambiato improvvisamente. Dal secondo set il numero uno del mondo ha iniziato a mostrare segnali fisici preoccupanti: difficoltà nei movimenti, smorfie di dolore, momenti di evidente affanno e persino un conato di vomito a pochi passi dal suo angolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sinner, malore e paura in campo contro Medvedev: cosa è successo durante il match di Roma

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