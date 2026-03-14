Napoli-Lecce Banda si accascia all' improvviso | malore e paura in campo

Durante la partita tra Napoli e Lecce, all'ultimo minuto, l'attaccante del Lecce si è improvvisamente accasciato a terra a causa di un malore. L'episodio si è verificato nel corso dell'anticipo della 29ª giornata di Serie A, suscitando preoccupazione tra i presenti. I medici sono intervenuti subito per assistere il giocatore, che è stato successivamente trasportato fuori dal campo.

Paura durante Napoli-Lecce al Maradona: sul finire del match, anticipo della 29esima giornata di Serie A, l'attaccante giallorosso Lameck Banda si è accasciato al suolo all'improvviso, colto da un malore intorno al 90'. Sarebbe finito a terra davanti alla panchina del Napoli facendo capire di aver perso i sensi. Uno dei primi ad accorgersi del malore del calciatore è stato il tecnico azzurro Antonio Conte. Immediati i soccorsi in campo dello staff medico salentino e dello staff del Napoli. Silenzio assoluto dello stadio, atterrito dall'episodio. Per fortuna, poi, dopo qualche minuto il giocatore ha ripreso conoscenza ed è stato accompagnato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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