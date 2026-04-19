Una giovane donna di 28 anni ha vissuto un episodio sconvolgente a bordo di un treno regionale in Lombardia. Durante il viaggio, un uomo ha compiuto atti osceni davanti a lei, creando un momento di grande shock. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri passeggeri, alcuni dei quali hanno subito segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto.

Brutta, bruttissima avventura per una studentessa di 28 anni a bordo di un treno regionale in Lombardia. Un vero e proprio incubo a tinte hard: un uomo, seduto proprio di fronte alla ragazza, è stato sorpreso a compiere gesti di autoerotismo a bordo del convoglio. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri del Comando provinciale di Pavia, la giovane ha improvvisamente notato che il passeggero seduto di fronte a lei era intento a compiere atti osceni. A quel punto la 28enne si è alzata di scatto e ha iniziato a urlare, richiamando immediatamente l'attenzione dei presenti. Le grida hanno allertato il capotreno, il quale è arrivato subito sul posto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pavia, atti osceni sul treno davanti alla studentessa: una scena agghiacciante

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