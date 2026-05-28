Attenti ai dazi Frena l’industria Si deve innovare

In provincia di Monza e Brianza, il numero di aziende attive è sceso a 63.170, con una riduzione di circa 600 imprese rispetto all’anno precedente. Tra queste, 8.500 sono gestite da titolari di origine straniera. La diminuzione riguarda tutte le categorie di imprese, mentre si segnala una diminuzione anche nel settore industriale. La crisi dei dazi e le sfide commerciali hanno influito sul saldo complessivo delle attività imprenditoriali.

Sono 63.170 le aziende attive in Provincia di Monza e Brianza (di cui 8.500 con titolare di origine straniera), in diminuzione di quasi 600 unità rispetto all’anno precedente. In calo l’industria, in crescita i servizi. La flessione era già cominciata nel 2024, interrompendo la crescita del biennio 2022 - 2023. Ma resta positivo il saldo tra imprese che aprono (7,1%) e imprese che chiudono (5,9%). Ciò significa che il sistema imprenditoriale continua a mostrare una capacità di ricambio e nuova iniziativa economica. Guardando all’andamento dei principali settori nel medio termine, emerge una progressiva contrazione dell’industria: dal 2019 al 2025 il numero di imprese è passato da circa 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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