Obsession è l’ horror che resterà nella mente di tutti. In realtà, la definizione di horror è parziale perché il film si divide tra questo genere e il thriller. Scritto, diretto e montato da Curry Barker, la pellicola con un budget di 750mila dollari adesso è la prima al box office con un incasso di 80 milioni di dollari globalmente. E il motivo è chiaro: trama semplice ma non scontata, interpretazioni eccellenti e un simbolismo che colpisce il pubblico. Un mix di elementi ossessivi. Semplice, ma non banale. Obsession parla di un giovane ragazzo americano, Barron Bailey, detto Bear – interpretato da Michael Johnston, timido ed impacciato, che lavora in un negozio che vende musica e dischi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Obsession, perché si deve sempre stare attenti a ciò che si desidera

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OBSESSION Trailer Ufficiale Italiano (2026) Al Cinema

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