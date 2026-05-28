Attentato alla stazione di Winterthur in Svizzera accoltella 3 persone urlando Allah Akbar | arrestato
Attentato alla stazione di Winterthur in Svizzera nella mattinata di giovedì 28 maggio: un uomo avrebbe accoltellato tre persone urlando Allah Akbar. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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