Spegne 100 candeline il cavalier Gino Ruffati

Il sindaco di Pordenone ha visitato il cavalier Gino Ruffati, che il 27 marzo ha compiuto 100 anni. Durante l'incontro, gli è stata consegnata una targa commemorativa a nome dell’amministrazione comunale. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione del primo cittadino.

Il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha fatto visita nei giorni scorsi al cavalier Gino Ruffati, che lo scorso 27 marzo ha raggiunto il traguardo dei cento anni, consegnandogli una targa celebrativa a nome dell’Amministrazione comunale. Alla cerimonia erano presenti i figli Donatella e Gianfranco, insieme a familiari e amici. Figura di riferimento per il tessuto imprenditoriale cittadino, Ruffati ha contribuito allo sviluppo del comparto delle macchine utensili, distinguendosi per visione e capacità di innovazione. “Fare visita al cavalier Ruffati – ha dichiarato il Sindaco Alessandro Basso – è stato un onore e un privilegio. Cento anni di vita rappresentano un patrimonio inestimabile di esperienze, lavoro e storia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Spegne 100 candeline il cavalier Gino Ruffati Articoli correlati Leggi anche: Corciano in festa, Delfa spegne 100 candeline Leggi anche: Adriana Sbarlati oggi spegne 100 candeline