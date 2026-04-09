Aurelia spegne 100 candeline Il sindaco | Traguardo storico

Qualche giorno fa, nella Bassa bolognese, si è celebrato il centesimo compleanno di un paese. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità locali, tra cui il sindaco, che ha definito l’evento un traguardo storico. La comunità si è riunita per ricordare questo momento speciale, che testimonia la lunga storia e le tradizioni del luogo. La celebrazione ha coinvolto residenti e rappresentanti istituzionali, rendendo omaggio alla ricorrenza.

Un compleanno eccezionale quello festeggiato, qualche giorno fa, tra le campagne della Bassa bolognese. Lo scorso 4 aprile, infatti, a Galliera, la signora Aurelia Croci ha compiuto 100 anni, un traguardo straordinario che tutta la comunità ha celebrato con affetto e riconoscenza. Per l’occasione, il sindaco Stefano Zanni, il vice sindaco Umberto Sabattini e l’assessore Giulia Ventura si sono recati presso la sua abitazione per festeggiare insieme a lei questo importante anniversario, consegnandole a nome dell’amministrazione comunale un quadretto con dedica. La signora Croci è stata per tanti anni titolare della farmacia del paese e ha, dunque, rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni, contribuendo con il suo lavoro e la sua presenza alla crescita della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aurelia spegne 100 candeline. Il sindaco: "Traguardo storico" Dai fornelli della scuola al traguardo del secolo: la signora Diana spegne 100 candelineLa città ha celebrato il traguardo dei cento anni di Diana Linguerri, figura nota nel mondo della scuola locale per aver accompagnato la crescita di... Spegne 100 candeline il cavalier Gino RuffatiIl Sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha fatto visita nei giorni scorsi al cavalier Gino Ruffati, che lo scorso 27 marzo ha raggiunto il traguardo... Si parla di: Aurelia spegne 100 candeline. Il sindaco: Traguardo storico. Il Gruppo Ego spegne 100 candeline, la festa con i dipendenti di Camerano. All’evento i Ceo Hörsting e SantarelliAll’evento hanno partecipato autorità e rappresentanti delle associazioni locali, come l’assessore regionale Goffredo Brandoni, Diego Mingarelli, presidente di Confindustria Ancona, e Oriano Mercante, ... corriereadriatico.it Dekra spegne 100 candelineUn approccio integrato alla mobilità, che combina tecnologia, progettazione stradale e responsabilità individuale per minimizzare il rischio di incidenti. È il modello seguito da Dekra, multinazionale ... repubblica.it