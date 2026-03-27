Sofia Napoli, nuotatrice della Chimera Nuoto, ha raggiunto il tempo richiesto per qualificarsi ai Campionati Europei Juniores nei 400 misti. La atleta ha concluso la gara con il tempo necessario per ottenere il pass, assicurandosi così la partecipazione alla manifestazione continentale. La sua prestazione si inserisce in una serie di risultati positivi durante la stagione.

Sofia Napoli della Chimera Nuoto centra il tempo minimo per i Campionati Europei Juniores nei 400 misti.Classe 2010, la giovane nuotatrice è stata protagonista al secondo trofeo “Bper - Città di Livorno” che ha riunito alcuni dei migliori atleti della penisola per un confronto di alto livello in vista dei prossimi campionati nazionali. In questo contesto d’eccezione, Napoli è arrivata in ben due specialità alle spalle di sole atlete dei gruppi sportivi delle forze dell’ordine o della nazionale, centrando un doppio 4° posto nei 200 misti con 2’18.29 minuti e nei 400 misti con 4’48.30 minuti con cui ha raggiunto il tempo minimo per gli europei giovanili. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Sofia Napoli stacca il pass per i Campionati Europei Juniores nei 400 misti

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