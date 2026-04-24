Appena finita la Maturità volerà negli Usa come studentessa e promessa dell' atletica | l' avventura di Elena in Michigan

Dopo aver concluso gli esami di maturità, una giovane atleta di Lugo partirà negli Stati Uniti per frequentare un’università in Michigan. La ragazza, promessa nel campo dell’atletica, ha firmato recentemente un accordo con l’istituzione educativa locale. Venerdì pomeriggio, nella sede comunale, sono stati presenti la sindaca e il vicesindaco, che hanno accolto la giovane sportiva e condiviso il momento della firma.

Una grande avventura per crescere come persona e come atleta. Venerdì pomeriggio la sindaca di Lugo Elena Zannoni, insieme al vicesindaco Luigi Pezzi delegato allo Sport, ha ricevuto in rocca Elena Odion, giovane sportiva dell’Atletica Lugo che ha appena firmato un accordo con la Northwood.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Allarme negli Usa, sparatoria in una sinagoga in Michigan Momenti di forte tensione negli Stati Uniti per una sparatoria in una sinagoga nel Michigan, dove un uomo armato ha seminato il panico prima di... Inter, certo l’addio di un big: la sua avventura in nerazzurro è finitaClamoroso addio in casa Inter in vista della prossima stagione: la separazione in estate appare ormai certa, i dettagli. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Formazione professionale e maturità: via libera al CdM. Accesso diretto a ITS Academy ed esame di Stato senza prove preliminari per chi conclude i percorsi quadriennali IeFP; Maturità 2026: parte il toto-tracce tra il sogno di D’Annunzio e l'ombra dell'Intelligenza Artificiale; Juve Stabia-Catanzaro, l'orgoglio di Aquilani: Prova di maturità. Il calcio italiano guardi i nostri giovani. Anna Democrito, 46 anni, ha deciso di farla finita nella notte appena trascorsa lanciandosi dal terzo piano insieme ai tre figli. Lei e due dei bimbi, rispettivamente 4 anni e 4 mesi, sono morti sul colpo, mentre la più grande, 6 anni, lotta tra la vita e la morte in Ri facebook