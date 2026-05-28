Atletica | Arcs Cus Perugia conquista 13 ori ai regionali Allievi e Cadetti

Una delle atlete ha stabilito i tempi più veloci nelle gare di velocità e mezzofondo, contribuendo al successo complessivo della squadra. La squadra ha vinto 13 medaglie d’oro nei campionati regionali per le categorie Allievi e Cadetti, dominando in diverse discipline di corsa, salto e lancio. La strategia di allenamento e la preparazione tecnica hanno permesso di ottenere ottimi risultati in ogni prova, con alcuni atleti che si sono distinti per record personali e tempi di rilievo.

? Punti chiave Chi sono le atlete che hanno segnato i tempi tecnici migliori?. Come ha fatto la squadra a dominare in ogni singola disciplina?. Quali nomi hanno garantito i successi nei lanci e nei salti?. Perché questo risultato conferma la solidità del progetto formativo locale?.? In Breve Le Allieve hanno conquistato il primato con un totale di 9250 punti.. Bianca Baiocco ha segnato 56.59 secondi nei 400 metri, miglior tempo tecnico.. Il medagliere include anche cinque secondi e cinque terzi posti per la società.. Armelda Dini ha vinto sia gli 800 metri che i 2000 metri siepi.. Tredici medaglie d’oro per l’Atletica Arcs Cus Perugia lo scorso fine settimana durante i campionati regionali per società Allievie e Cadettie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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