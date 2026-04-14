Atletica Arcs Cus Caligiana e Baiocco sfiorato il record nei 500 metri outdoor

Durante la prima giornata della stagione outdoor dell’atletica umbra, disputata al “Blasone” di Foligno e organizzata dall’Atletica Winner, le atlete dell’Atletica Arcs Cus Perugia hanno ottenuto ottimi risultati nei 500 metri. Caterina Caligiana ha concluso la gara con un tempo di 1:11, sfiorando il record italiano. Anche le altre due atlete, Arcs Cus, hanno mostrato ottime prestazioni in questa disciplina.

Al "Blasone" di Foligno, in occasione della la manifestazione di apertura della stagione outdoor dell’atletica umbra, grazie all’organizzazione dell’ Atletica Winner, due record italiani sfiorati dalle ragazze dell’ Atletica Arcs Cus Perugia: Caterina Caligiana ha chiuso con 1:11.68 a poco più di mezzo secondo dal primato italiano di Irene Irbetti nei 500 metri under 20 (1:11.14), ma ha fatto segnare il nuovo limite regionale under 20 e assoluto, mentre la compagna di squadra Bianca Baiocco ha sfiorato con 1:12.14 il limite nazionale under 18 di Ilaria Verderio (1:11.9 manuale), crono che rappresenta il nuovo record regionale under 18 che apparteneva proprio alla Caligiana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atletica. Arcs Cus, Caligiana e Baiocco sfiorato il record nei 500 metri outdoor Atletica. Mondiali universitari di corsa campestre. L’Arcs Cus riporta un oro e un argentoAi campionati Mondiali Universitari di corsa campestre a Cassino, l’Arcs Cus Perugia si congeda con un oro e un argento mondiale a squadre... Atletica, Riva meraviglioso: record italiano nei 1500 metri al World Indoor TourArriva un’altra enorme soddisfazione per l’atletica italiana con un grande Federico Riva: nuovo record italiano nei 1500 metri Il Meeting di Lievin... Atletica outdoor, evento a Foligno: l’Arcs Cus Perugia segna nuovi record http://ow.ly/mS0z106x8sp #tuttoggi #ComunicatiStampa #Perugia #atleticaarcscusperugia #biancabaiocco #caterinacaligiana #evidenza - facebook.com facebook