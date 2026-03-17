Atletica Mondiali universitari di corsa campestre L’Arcs Cus riporta un oro e un argento

Ai Mondiali Universitari di corsa campestre a Cassino, l’Arcs Cus Perugia ha ottenuto una medaglia d’oro e una d’argento. La competizione ha visto atleti provenienti da diverse nazioni sfidarsi su percorsi impegnativi, con i rappresentanti dell’Arcs Cus che hanno conquistato i primi due gradini del podio. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti e ha attirato l’attenzione degli appassionati di atletica leggera.

Ai campionati Mondiali Universitari di corsa campestre a Cassino, l’Arcs Cus Perugia si congeda con un oro e un argento mondiale a squadre conquistati con la maglia azzurra da Melissa Fracassini e Laura Ribigini, due delle punte di diamante che ancora una volta portano l’atletica umbra a volare alto a livello internazionale. Sabato la squadra azzurra, che ha vinto il titolo femminile nel cross lungo di 10 chilometri con Lucia Arnoldo, ha trionfato nella classifica per nazioni con anche il prezioso apporto delle due grifette: nel cross lungo Laura Ribigini ha chiuso al 26esimo posto con il tempo di 38.27, mentre nel cross corto di 3 chilometri Melissa Fracassini, campionessa italiana assoluta, ha terminato in undicesima posizione chiudendo in 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atletica. Mondiali universitari di corsa campestre. L’Arcs Cus riporta un oro e un argento Articoli correlati Leggi anche: Cassino, in occasione dei Campionati Mondiali Universitari di Corsa Campestre il CUS organizza "Vetrina Mondiale" Cus Pisa grande protagonista al Meeting Indoor di atletica: 2 medaglie d'oro e tante buone prestazioniLo scorso sabato 17 gennaio, a Carrara, presso l’impianto indoor si è svolto il Meeting Indoor Assoluto (200m, 400m, 800m, marcia), valido anche come... Tutti gli aggiornamenti su Atletica Mondiali universitari di corsa... Temi più discussi: Cassino, festa per il cross il cross universitario; Atletica: medaglie iridate per l’Arcs Cus Perugia ai Mondiali universitari di corsa campestre; Due grifette ai Mondiali universitari di cross: Fracassini e Ribigini in azzurro; Due grifette ai Mondiali universitari di cross: Fracassini e Ribigini in azzurro. Atletica: medaglie iridate per l’Arcs Cus Perugia ai Mondiali universitari di corsa campestreL’Arcs Cus Perugia si congeda dai campionati Mondiali universitari di corsa campestre svoltisi a Cassino, con un oro e un argento a squadre conquistati da Melissa Fracassini e Laura Ribigini. Oro Saba ... umbria24.it Mondiali universitari cross, oro grazie alle umbreUmbria grande protagonista. Sugli scudi in particolar modo due atlete dell'Arcs Cus Perugia, Melissa Fracassini e Laura Ribigini ... rainews.it Atletica Arcs Cus Perugia, nuova chiamata in azzurro per 2 atlete http://ow.ly/XZHW106vAFB #tuttoggi #ComunicatiStampa #Sport #UmbriaItaliaMondo #evidenza - facebook.com facebook