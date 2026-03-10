Crisi Casa Sollievo fallito il tentativo di conciliazione | sindacati pronti alla mobilitazione

Nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Foggia, si è svolto un tentativo di conciliazione tra la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Nursing Up e Fials. L'incontro si è concluso senza raggiungere un accordo, portando i sindacati a prepararsi per una futura mobilitazione.

L'incontro, presieduto dal Capo di gabinetto della Prefettura, dott. Guerra, non ha prodotto alcun risultato positivo. Secondo le sigle sindacali, la Fondazione non ha fornito risposte concrete alle richieste avanzate dai lavoratori e dalle lavoratrici, mantenendo una posizione rigida rispetto alle istanze avanzate.