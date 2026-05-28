Astràgali teatro porta in scena Per Demetra La festa delle donne

Notizia in breve

Dopo il successo della prima rappresentazione a gennaio, Astràgali Teatro ripropone “Per Demetra. La festa delle donne”. Lo spettacolo torna in scena con le stesse modalità, portando nuovamente in teatro questa produzione. La messa in scena, che ha già riscosso attenzione, viene riproposta per un nuovo pubblico. La compagnia teatrale ha deciso di riproporre lo spettacolo senza modifiche, mantenendo l’allestimento e la formula originale.