Astràgali teatro porta in scena Per Demetra La festa delle donne
Dopo il successo della prima rappresentazione a gennaio, Astràgali Teatro ripropone “Per Demetra. La festa delle donne”. Lo spettacolo torna in scena con le stesse modalità, portando nuovamente in teatro questa produzione. La messa in scena, che ha già riscosso attenzione, viene riproposta per un nuovo pubblico. La compagnia teatrale ha deciso di riproporre lo spettacolo senza modifiche, mantenendo l’allestimento e la formula originale.
Dopo il successo della prima assoluta tenutasi a gennaio scorso, Astràgali Teatro riporta in scena il suo ultimo spettacolo “Per Demetra. La Festa delle Donne”, diretto da Fabio Tolledi. Lo spettacolo viene proposto per la rassegna Teatri a Sud nelle due serate del 1° e 2 giugno 2026, alle ore 20. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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